Kylian Mbappé acaba contrato con PSG el 30 de junio del 2022 y, a estas alturas, la idea del crack galo, según L’Équipe, es no renovar y marcharse libre el próximo año. Mientras se define ese tema, su compatriota Nicolas Anelka le dedicó una contundente carta para invitarlo a irse del club parisino, si anhela “premios más grandes”.

“Tienes dos elecciones, quedarte en París o irte al Real Madrid. Ambos pueden ganar la Champions estos días (...). La elección depende de lo que quieras conseguir en el fútbol. Si quieres premios más grandes, el Balón de Oro..., deja el PSG en algún momento. Hagas lo que hagas en París, estará bien, pero siempre habrá alguien que diga: ‘Lo hiciste muy bien en el PSG, pero solo en Francia, los mejores están en Inglaterra y en España...”, dice la parte inicial del texto difundido en The Athletic.

El ‘Puma’, que representó a la selección francesa en el Mundial Sudáfrica 2010, las Eurocopas del 2000 y del 2008, y la Copa Confederaciones 2001, fue claro en señalar que un nivel de competencia que lo lleve a aspirar por el Balón de Oro lo encontrará en la Premier League, LaLiga o incluso la Serie A.

Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta mediados del 2022. (Foto: AFP)

“Debes decidir. Si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que deberías buscar tras el eco de Cristiano Ronaldo y Messi, tendrás que competir por ser el mejor. No puedes hacerlo cuando estás en el PSG. La liga francesa no es fácil, no lo tomes a mal, pero creo que la más dura es la inglesa. Si quieres ser uno de los mejores, haz lo que haces en París en el Chelsea, el United, el Arsenal, el City, el Liverpool. O ve a España a Madrid o a Barcelona. O quizá a Italia. Entonces podremos hablar de impacto global”, continuó.

Por último, Anelka no pasó por alto el penal fallado por Kylian Mbappé ante Suiza, en la definición de octavos de final de la Eurocopa. Ese lanzamiento condenó a ‘Les Bleus’ a una temprana eliminación.

“Fallar un último penalti es algo que marca y siempre te marcará. Te sientes solo, pero lo único que puedes hacer es trabajar, trabajar y trabajar para marcar de nuevo y empezar a olvidar. Pero en realidad nunca se olvida del todo. Nunca lo he olvidado y nunca lo olvidaré...”, sentenció.