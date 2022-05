PSG confirmó al renovación de Kylian Mbappé hasta el 2025, pero antes de conocerse la oficialización, los medios franceses ya publicaban la noticia en sus portales. Al respecto. Ante ello, Tomás Roncero, uno de los periodistas identificados con Real Madrid, atacó al delantero del cuadro parisino, afirmando que “eligió ser un perdedor” por rechazar al oferta del equipo blanco.

“Bueno Kylian. Pues nada, bienvenido al club de los futbolistas que son multimillonarios pero son perdedores. Yo creía que no lo eras, por eso te he defendido tanto en el último tiempo. Estabas desafiando a un club estado, como el City, que no les importa el Fair Play financiero. Que por cierto, el PSG tiene unas pérdidas brutales, pero da igual, ellos pueden darse el lujo de renovar al jugador que deseen”, afirmó el periodista del diario AS.

Luego acotó: “Has perdido la oportunidad de tu vida de ser feliz. Vas a ser inmensamente rico. Vas a tener todo lo que quieras, en París te van a saludar todos, el parisino de oro. Pero no eres el más grande, serás el más rico. Platini y Zidane tienen mil veces más que tú, ellos tuvieron la valentía de cruzar la frontera para ser leyendas”.

También dijo lo siguiente: “Quédate en el spa de tu casa, en la zona de confort, pero son unos perdedores. Eres el más rico, pero nada más. Cuando veas al Real Madrid jugar finales de Europa o a tu amigo Karim (Benzema) levantar la Champions League, todo cambiará. Estarás con una cara de póker, porque por haberle ganado al Metz, nadie gana el Balón de Oro por eso”.

Cabe destacar que el madridismo se había ilusionado con Mbappé para los próximos años; sin embargo, todo hace indicar que el ariete francés se quedará en el cuadro parisino por las próximas temporadas, convirtiéndose en el deportista mejor pagado de todo el mundo.

🚨 Mensaje de @As_TomasRoncero a Mbappé: "Has elegido ser un perdedor" pic.twitter.com/7rzPzcmzkT — Diario AS (@diarioas) May 21, 2022