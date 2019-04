​La Liga española le envió un mensaje a Usain Bolt por decir que no conocía Luis Advíncula (VIDEO)

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, visitó Lima hace unos días para cumplir con una serie de actividades como parte de una campaña promocionar de la marca deportiva que lo auspicia.

El multimedallista olímpico encantó a sus fans peruanos en cada uno de los lugares en los que se presentó, pero causó cierta desazón cuando dijo en breves declaraciones para la prensa que no conocía a Luis Advíncula, uno de los futbolistas más veloces del mundo y llamado 'Bolt' o el 'Rayo' en honor al atleta jamaicano.

"No lo conozco, pero voy a buscarlo en Google", fue lo que le dijo Usain Bolt a América Televisión.

Enterados de lo ocurrido, la Liga española, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje a Bolt para presentarle al jugador peruano que milita en el Rayo Vallecano.

"Hey, Usain Bolt. Él el es 'Bolt peruano', ¿Crees que podrías vencerlo?", fue el mensaje publicado junto a un video del mundialista.

