La XII Clásica Ciclística Lima-Cerro Azul / Cañete-Lima organizada por la Municipalidad de Lima se realizará el 30 de abril y 1 de mayo. La competición de ciclismo se realiza de forma gratuita y aquí te indicamos cómo podrás inscribirte.

El evento deportivo tiene el objetivo de juntar a todos los ciclistas del Perú para que realicen un recorrido que comenzará en Lima y terminará en Cerro Azul. Para inscribirse deberán hacerlo a través del Facebook de Ciclolima.

La competencia de ciclismo incluirá cuatro categorías: Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open y se llevará a cabo en dos etapas. El 30 de abril la partida será desde Lima hasta Cerro Azul para las categorías Sub 23 y Élite; el 1 de mayo, desde Cañete hasta Lima para las categorías Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open.

Asimismo, la concentración de la categoría Sub 23 y Élite en la primera fecha (30 de abril) será a las 7 a.m., en el km 27 de la Panamericana Sur.

Para la segunda fecha (1 de mayo), en la que participan las categorías Sub 23, Élite, Damas Open y Máster Open, será a las 7 a.m., en la Plaza de Armas de Cañete, en el km 145 de la Panamericana Sur.

Para poder participar, además de las inscripción deberá cumplir con ciertos requisitos: cumplirán el uso del casco y guantes de forma obligatoria. Además, deberán colocarse desde el calentamiento y durante la competencia. Está prohibido usar jersey manga cero, bividí, audífonos o cualquier elemento electrónico, incluyendo los de manos libres.

Además, se indicó que los competidores de las categorías Sub 23, Élite y Open Damas deben estar federados. En el caso de la categoría Máster, los ciclistas pueden participar con o sin licencia.