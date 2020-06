Rodrigo Moreno ha anotado dos goles desde que se reinició LaLiga Santander tras la pandemia del coronavirus, pero bien pudieron ser cuatro si no intervenía el VAR para anulárselos. Este hecho ocurrió el último jueves ante Real Madrid y volvió a suceder este domingo, en choque contra Osasuna.

Si bien hoy anotó un gol y el Valencia consiguió una victoria, Rodrigo expuso su molestia y también fue irónico para cambiarle el nombre al VAR. “Hoy celebramos los 3 puntos. Cuando ganas tras tantas adversidades sabe más dulce, en las buenas y en las malas, este equipo siempre da y ha dado lo que tiene. Sobre el VAR, en vez de ‘Vídeo Assistant Referee', creo que significa: ‘Vamos Anulárselo a Rodrigo', no? Vaya racha”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

El post de Rodrigo Moreno en Instagram.

El delantero del Valencia Rodrigo Moreno dijo que pese al triunfo logrado ante el Osasuna está muy difícil poder clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones pero ha recordado que ya lo estaba la pasada campaña y ha pedido mesura en las derrotas y en las victorias.

“Todavía quedan puntos, es muy difícil, pero también lo estaba el año pasado. Aquí cuando se pierde parece que estas a un punto del descenso y hoy parece que vas a ganar la Liga. Tenemos que ir con tranquilidad”, explicó en una entrevista en Movistar La Liga.

El delantero dijo que hicieron un partido “muy serio” y lamentó que se le anulara un gol nada más arranca el partido. “El VAR me han vuelto a decir que no está muy claro, es el quinto fuera de juego que me pitan que parece que no es pero es lo que hay”, lamentó.

Rodrigo Moreno se mostró seguro de que el buen partido de Gonçalo Guedes, autor del primer gol y de la asistencia de su gol, “en lo anímico le va a ayudar muchísimo” pero dijo que “no dependemos de un único jugador sea Guedes o el que sea”.

Con información de EFE.

