Leao Butrón confirmó que se alejará del fútbol este miércoles tras no recibir un llamado para renovar de Alianza Lima. El experimentado guardameta nacional tenía la esperanza de pelear el ascenso con los ‘íntimos’, pero finalmente optó por el retiro.

“Ya lo tenía decidido desde el año pasado, la única duda era por el tema cuando descendimos, lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron”, señaló el referente blanquiazul en diálogo con El Bocón.

“Quiero que la gente me recuerde defendiendo los colores de Alianza Lima”, agregó Butrón, quien cuelga los guantes de arquero después de 25 años en las canchas.

No hay lugar para arrepentimientos, expresó el portero. “Queriendo tanto a la institución como la quiero, lamento no haberle podido dar más al club. No me arrepiento de nada. Estoy agradecido a Dios, ha sido una gran carrera, en la parte deportiva hicimos méritos para no descender, pero pasó todo esto”, indicó.

Butrón se despidió tras cinco temporadas consecutivas en Alianza Lima, donde se convirtió en referente. “Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución. Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave”, señaló el club en diciembre del año pasado.

Aunque nació en Sporting Cristal, los últimos años de su carrera asociaron a Leao Butrón mucho más a Alianza Lima. Hay, sin embargo, una tercera chompa en la que el portero lució con cierta frecuencia: la bicolor.

Con Perú llegó a jugar 39 partidos y fue tan regular que Ricardo Gareca lo citó en los tramos finales del camino a Rusia 2018. Sus citas en las Copas Américas fueron una constante en toda su carrera. Participó del torneo sudamericano en 1999, 2004, 2007 y también de la Copa del 2011, donde la ‘Blanquirroja’ alcanzó el podio y fue tercero pese a las bajas de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.