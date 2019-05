Leguía: "Universitario no está jugando a nada, y Córdova no muestra nada de nada"

Los resultados no han acompañado a Universitario de Deportes en la fase final del Torneo Apertura. Los dirigidos por el chileno Nicolás Córdova registran tres derrotas consecutivas frente a César Vallejo, Cantolao y Deportivo Municipal en los últimos tres partidos. Una voz importante del club crema, Germán Leguía, habló sobre el mal momento.

"Realmente es lamentable lo que pasa en Universitario, porque es un equipo que no juega a nada. No puede ser posible que la ‘U’ le gane a Pirata y su mejor jugador termine siendo el arquero Carvallo. El año pasado fue igual ya que Zubczuk nos salvó de la baja el año pasado. Yo pienso que si en tu equipo el mejor de la cancha es el arquero, entonces el equipo no está jugando a nada", cuestionó el exdirectivo y exjugador del club merengue en conversación con Ovación.

Leguía tuvo palabras duras contra el entrenador Nicolás Córdova, y además dejó entrever que la llegada del chileno al club de Ate es sospechosa. "No sé qué están pensando en Universitario, porque no puede ser posible que sigan manteniendo a un entrenador como Córdova que no muestra nada de nada. Resulta todo muy raro porque la misma empresa que lo trajo, también puso jugadores en la ‘U’", enfatizó Leguía.

Sobre el último partido, dijo que si no estaba Diego Haro, "Municipal le metía seis a la 'U'".