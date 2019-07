06 de Julio del 2019 Lionel Messi: “Perú tiene equipo para soñar, pero no sé si lo van a dejar” El jugador argentino dejó una gran advertencia a la selección peruana tras ser expulsado.

Lionel Messi sintió injusta la tarjeta roja que le impusieron y que desencadenó a que sea expulsado del partido. Cabe mencionar que él reconoció que había contribuido a ello.

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

Justificó su ausencia de la ceremonia, pues siente que a su selección se le faltó el respeto.

"No fui a la premiación por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, la falta de respeto que se nos hizo en toda esta Copa. La sensación es que estábamos para más. No nos dejaron jugar la final. La corrupción, los árbitros hacen que la gente no disfrute".

Para finalizar, Messi dejó una advertencia a la selección peruana: “¿Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Yo creo que la copa está armada para Brasil. Perú tiene equipo para soñar, pero no sé si lo van a dejar”.