La voleibolista peruana Leyla Chihuán es noticia y es que ella ha usado su red social en Instagram para enviar un certero mensaje al deportista Sebastián Barbadillo.

¿Qué pasó? Sebastián jugó al popular reto de Instagram donde debes colocar una foto de lo que se menciona en la etiqueta y él colocó la foto de Leyla Chihuán en el cartel: “foto de alguien que necesita plata”.

Esta broma no le gustó nadita a Leyla Chihuán que al toque y fiel a su estilo le respondió por interno. “¿Qué pasa contigo? Quieres decirme algo frente a frente o te faltan huevos? Te paso mi dirección para que veas si me falta plata o no? Yo feliz de recibirte. Deportista eres no?”, dijo Chihuán.

Sebastián Barbadillo solo respondió con un “XD” en son de broma pero esto no fue suficiente para Leyla Chihuán que mostró su molestia a través de su perfil en Instagram.

“Ya te hice la invitación. Te pongo aquí a ver si me contestas. Te espero musculitos. A ver si eres tan guapo a la cara nene”, agregó la deportista.

Como se recuerda, cuando ejercía como congresista, Leyla Chihuán dijo que el sueldo de parlamentaria no le alcanzaba por lo que se ganó una ola de críticas y la frase “estoy Chihuán” hoy por hoy significa estar pobre o sin dinero.

