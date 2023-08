Atlético Grau recibe hoy, a Universitario de Deportes por la jornada undécima del torneo Clausura de la Liga 1, pactado para la una de la tarde en el estadio Municipal de Bernal que estará dirigido por el árbitro Diego Haro.

Los dirigidos por Angel Comizzo saldrán en busca de la victora desde el pitazo inicial y asegurar los 3 puntos en casa, que los haga salir de la situación incómoda en que se encuentra en este torneo donde está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con sólo 5 puntos.

Pese a que la realidad de ambos equipos es distinta, el conjunto albo tiene que aprovechar su condición de local para romper su mala racha de cuatro partidos sin conocer el triunfo, de allí, la importancia de sumar sí o sí y teniendo de aliado el calor y la hinchada.

EL RIVAL

En cuanto al conjunto “Crema”que dirige Jorge Fossati, desde ayer está en Piura, es uno de los protagonistas del campeonato al ser segundo del Clausura con 21 unidades, saldrán a ganar para compartir la cima con Sporting Cristal (que descansa esta fecha).

El portero Diego Romero señaló “con Atlético Grau, no hay margen de error, tenemos que ganar. Debemos afinar algunas cosas para sacar buenos resultados. La “U” depende de sí mismo”.