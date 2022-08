¿Qué opina sobre la llegada del VAR a la Liga 1?

El fútbol tiene reglas y en sus reglas existen herramientas que alguna vez se colocaban los marcadores para las barreras, al principio no le guisaba mucho porque se perdía el tiempo, pero permitió precisión. El uso mismo de las tarjetas trató de ordenar el tema disciplinario en el tema del campo, porque antes solo se hacía amonestación sin tarjetas. Así es como vino el VAR para darle mayor asertividad y, también diría que una auditoría propia el trabajo de los árbitros porque es como si tuviera una primera opinión en el campo y una segunda oportunidad en caso de situaciones límites.

¿Qué características poco favorables cree usted que posee esta tecnología?

La inconveniencia del VAR es que este fue diseñado para ver elefantes y estamos viendo hormigas, o sea estamos viendo el detallito de la perfección. El VAR se inspiraba más en aquel grueso error que consolidaba una injusticia y uno le daba la oportunidad de corregir. Hablando del partido que Perú jugó contra Uruguay en las Eliminatorias pasada, esas jugadas son imposible o de difícil determinación, sobre todo cuando no hay una raya que lo pueda precisar. Igual pasa con las expulsiones, el penal, cuando se confunde de jugador, entre otros.

Alberto Tejada, el último árbitro peruano que fue a un Mundial

Su llegada es importante para el desarrollo del fútbol peruano...

Lo veo positivo porque ya en el mundo entero se juega con VAR. En Sudamérica, solo Perú y Venezuela son los únicos que no han implementado nada de VAR. Parece mentira, pero cuando los jugadores juegan con VAR tienen una actitud más entregada, ya no dispuestos a jugar con que el árbitro ya la vio, sino con que el árbitro la va a ver y si no va a ser corregido. Se juega más al límite, se juega más a la precisión y se juega menos con el reclamo de los árbitros.

Se habla mucho acerca de mejorar la infraestructura de los estadios antes de implementar el VAR, ¿está usted de acuerdo con ello?

Lo que pasa es que profesionalizar el fútbol demanda fortalecer instituciones y demandan que los licenciamientos se honren, y que los clubes sean verdaderas instituciones profesionales para jugar el fútbol profesional. Entonces, el cambio tiene que ir todos los aspectos, como la infraestructura, en tecnología aplicada al asertividad, en ciencias aplicadas al alto rendimiento deportivo. Creo que la movilización hasta el tema formativo. Ahora, de hecho, que va a ser una cosa gradual, si bien se ha anunciado para todos los estadios, yo creo que es mejor plantearse un desafío de hacerlo para todos que estar comenzando en otro plano. Seguramente habrá fallos al comienzo, será difícil de implementar, pero son esas decisiones políticas que hay que tratar de avanzar.

Sabías que

Alberto Tejada impartió justicia en la Copa del Mundo de EE.UU. 94 y Francia 98.

Actualmente es el alcalde de San Borja, por tercera ocasión.

Llegó a ser ministro de Salud entre 2011 y 2012 (es médico de profesión).