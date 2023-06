Con gran nostalgia se despidió el arquero Ronald “Banana” Ruíz del equipo de sus amores, Atlético Grau de Piura y tras su renuncia fichó y se fue a jugar al Unión Comercio.

“Quiero empezar estas lineas agradeciendo al presidente Arturo Ríos, directivos, personal admistrativo y amigos, por todo su apoyo incondicional en los días más oscuros de mi vida, Piura para mi familia y para mi ya es parte de nuestra historia de vida, fue el aeropuerto al cielo para mi amados hijos, quienes vivieron sus ultimos días muy felices en esta hermosa ciudad, donde atesoro los mejores recuerdos ”, señaló el ex jugador albo.

DESPEDIDA

“Hoy me despido por temas ajenas a mi voluntad con un nudo en la garganta, porque dejo inconclusa la promesa que le hice a mi amado hijo de alzar la copa de la Liga 1, con su querido Grau, no se me dió la oportunidad . Pero me queda la satisfacción de haber aportado con mi granito de arena, la alegría de celebrar el ascenso de nuestro querido Patrimonio”, dijo el portero.

Asimismo señaló a los hinchas que se ganaron mi respeto, cariño y mi eterno agradecimiento, “que nunca dejen de alentar al equipo de sus amores, en las buenas y en la malas. Ésto es fútbol queridos amigos y sabe de revanchas. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo los mejores éxitos, un caluroso abrazo ésos que siempe recibí”.

Para terminar señaló, “la adversidad me hizo más fuerte, en el fútbol encuentro una de mis fortalezas y ganas de seguir dando lo mejor de mi, creo y confío en mi profesionalismo, aún hay Banana para rato” , concluyó.