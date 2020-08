La octava fecha de la Liga 1 llegó a su fin este jueves. Y no habrá mucho descanso para que el campeonato se retome. El sábado 29 de agosto se reanudará la competencia en el torneo peruano y se extenderá hasta el martes 1 de septiembre. Vale decir que no habrá actividad el domingo.

César Vallejo y Sport Huancayo serán los protagonistas del partido inaugural de la jornada, en el Estadio Miguel Grau, desde las 11:00 a.m. El doblete de enfrentamientos en el recinto chalaco lo completarán el líder Ayacucho FC y Carlos A. Mannucci, desde las 3:30 p.m.

Ese mismo sábado, Alianza Lima intentará alcanzar su primera victoria de la mano de Mario Salas, luego de empatar con Sporting Cristal. El elenco victoriano se verá las caras con Cusco FC, en el Estadio Alberto Gallardo, cotejo programado para la 1:15 p.m.

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de Liga 1. (Foto: @LigaFutProf)

El lunes, Universitario de Deportes -motivado por su triunfo sobre San Martín- medirá fuerzas con Cienciano, a las 11:00 a.m., en el Gallardo. Por su parte, Sporting Cristal chocará con Academia Cantolao, a la 1:15 p.m., en Matute. Alianza Universidad vs. Municipal y Sport Boys vs. Melgar será las otras dos contiendas de ese día.

El martes 1 de septiembre, Carlos Stein rivalizará con UTC y Deportivo Llacuabamba se topará con Atlético Grau, en el complejo de la Videna de San Luis. El campeón de la temporada 2019 de la Liga 1, Binacional, se enfrentará con la Universidad San Martín, en el Estadio Alejandro Villanueva.