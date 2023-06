Con la mentalidad y la confianza a flote, los equipistas de Alianza Atlético afrontarán hoy su compromiso en la fecha 18° ante el Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Será a partir de las tres de la tarde cuando los dirigidos por el técnico Jorge Agapo Gonzáles salga a la cancha para tratar de conseguir un resultado positivo para seguir escalando posiciones.

CONFIANZA

El delantero uruguayo Santiago Arias señaló, “la verdad que nos toca un partido difícil con el Municipal, pero vamos a ir hacia adelante buscando agenciarnos de una victoria , al igual que lo haremos ante Sporting Cristal en el Campeones del 36, donde dejaremos el alma para quedarnos con los tres puntos”.

Más adelante indicó que el cambio de técnico renovó la ilusión de los chicos que no tenían continuidad, “ es un aire nuevo, donde los jugadores que no tenían oportunidades les refrescaron las ganas de jugar. Nosotros siempre estábamos dedicados al 100%, pero los resultados no se nos daban y con el cambio del profe esto ha cambiado totalmente”.