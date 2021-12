Detrás de la campaña “Socio Adherente” a la que hasta ahora se han unido más de cinco mil fanáticos cremas y ha recaudado más de un millón de soles, hay algo que es tan hincha de Universitario como quien puede estar leyendo esta entrevista. Su nombre es Daniel Amador, tiene 31 años, es el gerente de marketing de la ‘U’ y hoy tiene un trabajo soñado. En esta nota conoce un poco más de él.

- ¿Se esperaban esta aceptación de la campaña Socio Adherente?

La realidad es que teníamos altas expectativas sí, pero no nos imaginamos que fuera tanta la aceptación. Estábamos preparados para soportar tanta cantidad de primeros socios en la plataforma, estábamos preparados para una alta carga y en la primera hora eso se superó, se sobrepasó y la plataforma se cayó. Realmente sí nos sorprendió. Superó las expectativas.

- ¿Se han puesto una meta en cantidad de socios de acá a fin de año?

Para final de año la verdad que no lo tenemos proyectado, pero yo creo que por lo menos deberíamos estar llegando a los 7 mil u 8 mil Socios Adherentes, sobre todo porque van a haber algunas activaciones especiales. La “Noche Crema” va a haber una preventa especial para ellos. Quien no va a querer tener una venta especial para poder asegurar su entrada para un evento especial que se llena siempre, pero ahora entendiendo que hace casi dos años no venimos al estadio a ver un partido va a ser muy emocionante también.

- El día de la “Noche Crema” es el cumpleaños del “Puma”. ¿Han pensado en algo especial para él?

No quiero adelantar nada, pero definitivamente vamos a hacer algo bonito, estamos planeando cosas interactivas para que el público que no pueda asistir al monumental por el aforo limitado lo pueda disfrutar desde su casa, pueda tener contenido exclusivo por la plataforma Universitario Play. Estamos pensando en una experiencia 360.

- ¿Tener una figura como Jefferson Farfán en Alianza Lima ayuda?

Definitivamente ayuda, hay que entender cómo se da el pago o se logra traer a esa figura. Igual nosotros como club vamos más que por una figura por el equipo completo, vamos a elevar siempre el trabajo en conjunto, es algo que no solo está en nuestras raíces, sino que el profesor Gregorio Pérez siempre manifiesta: uno no es más que todos juntos y todos juntos somos la ‘U’. No solo lo dice a los jugadores, sino también a las personas que trabajamos al club.

- ¿Qué es Universitario de Deportes para ti?

La ‘U’ para mi es mi vida, es algo con lo que crecí desde niño, que mi papá me inculcó de alguna manera sin obligarme, pero trayéndome al estadio y yo después enamorándome del club y volviéndome de la ‘U’ y de lo que lo entorna. Conozco mucha gente ligada al club, como hinchas, mi familia también es de la ‘U’. La ‘U’ es mi familia, estoy en un momento muy feliz de mi vida, haciendo lo que me gusta, aplicando lo que se, demostrando todo lo aprendido y aportando. Lo más importante de lo que me llevo es que estamos dejando un grano de arena, aportando al club, mejorando la relación con el hincha, aperturando el club para su gente. Me llevo esa satisfacción, es solo el comienzo y estoy seguro que van a venir muchas cosas más.

SABÍAS QUE...

Daniel Amador nació un 27 de julio de 1990, tiene estudios en Administración y Marketing en la Universidad ESAN, diplomado en marketing estratégico en la Universidad Pacífico y un Master en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute.