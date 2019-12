Si este año la pelea por evitar la baja fue emocionante hasta la última fecha, lo del 2020 puede superar las expectativas. Nuestro torneo contará con 20 equipos en la Liga 1 y el descenso será más complicado la próxima temporada.

Así lo reveló Agustín Lozano. El presidente de la FPF adelantó los cambios que planea para el campeonato en los próximos tres años.

“En el 2020 descenderán cuatro equipos y solo ascenderán dos para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División. En el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1”,dijo.

Además, respondió a Juan Carlos Oblitas, quien hace unos días señaló que tener 20 equipos en Primera era una barbaridad.

“Este sistema estaba establecido desde el 2017 mediante una resolución. Se sabía que en el 2019 se jugaría con 18 equipos y que en el 2020 serían 20 equipos con el ascenso de 4 equipos. Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo”, manifestó.

Y SIGUE EL VAR. El titular de la FPF también habló sobre el uso del videoarbitraje en la Liga 1 en 2020.

“La idea es que de diez partidos que habrá en cada fecha, por lo menos en dos se utilice el VAR. La elección de esos partidos la podríamos determinar mediante un sorteo o eligiendo a los más importantes de la semana”, señaló.

Además, respondió a quiénes señalan que el uso de este sistema en las finales entre Binacional y Alianza Lima fue algo improvisado.

“La FPF venía gestionando y recibiendo asesoría desde agosto por parte de la Conmebol porque la Copa América y las Eliminatorias se van a jugar con VAR. Perú tiene que saber jugar con este sistema”, sostuvo.