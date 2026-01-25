A una semana para el inicio del Torneo Apertura, el jugador aliancista Hernán Lupú, quien destacó el año pasado en el equipo de Gerardo Ameli, y además fue pieza importante en la selección peruana Sub 23, habló sobre la participación del equipo en este año, en la Liga 1.

LISTOS

“El grupo está unido, el profe recién ha llegado este año y estamos trabajando de la mejor manera para cumplir con sus ideas, es un buen grupo y hay muchas expectativas, yo creo que este año va a ser bueno, tanto en el campeonato local como en la etapa preliminar de la Sudamericana” , dijo el ariete.

Por otro lado, señaló que “nosotros nos estamos preparando para competir y defender esta camiseta, hay compromiso por parte del grupo, siempre vamos a salir a luchar cada pelota y tratar de sacar un triunfo en cada partido”.

El técnico Federico Urciuoli viene ultimando los trabajado con miras al debut enfrentando a Cusco FC el domingo 1 de febrero en el Estadio “Campeones Nacionales del 36”.

REFUERZO

Los “Churres”, en esta etapa, lucirán la nueva piel, que está hecha para luchar con orgullo y corazón; que representa historia, garra e identidad sullanera.

Así lo han entendido muchos refuerzos que la lucirán este año, como el último jale, el zaguero Román Suárez, quien llega a aportar solidez y experiencia y espera triunfar con los colores albicelestes..