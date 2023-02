Uno más al equipo sullanero, que quiere triunfar con el cuadro “Churre” que dirige Carlos Desio. Se trata del defensa José Racchumick quien, hasta hace poco, venía entrenando y formaba parte de Sport Boys, pero luego dejó el club porteño sin mayor explicación.

El back central militó la temporada pasada en Cienciano, aunque sin mucha continuidad, además ha tenido la oportunidad de ser convocado a las categorías Sub 17 y Sub 20 de la Selección Peruana.

DESTACA

José Racchumick, será una pieza clave para que el equipo y en esta cuarta fecha del Torneo Apertura podría debutar ante el UTC de Cajamarca, a jugarse este domingo 12 de febrero en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

El defensa talareño de 21 años se formó en las canteras de Sporting Cristal y ha sido ex seleccionado nacional Sub 17 y Sub 20, en esta última categoría destacó y por esa razón lo fichó el cuadro “crema”.