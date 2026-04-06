En línea con su compromiso de impulsar el desarrollo del deporte peruano, Yape anunció su auspicio a la Liga Femenina Apuesta Total, la máxima categoría del fútbol femenino en el Perú, organizada por la Federación Peruana de Fútbol, así como su patrocinio oficial a 10 equipos de la categoría a nivel nacional.

Este compromiso contempla acciones conjuntas con la Liga Femenina, orientadas a elevar la calidad de la competencia, promover la profesionalización de las jugadoras y contribuir a la reducción de brechas frente al fútbol masculino.

En paralelo, el patrocinio a los equipos incluye la renovación del apoyo a clubes de la Liga femenina anunciados el año pasado, así como la incorporación de nuevos equipos de la liga de ascenso. En ese marco, los equipos patrocinados son: Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Killas, Alianza Lima, Flamengo, Defensores del Ilucán, UNSAAC, Real Áncash, Sinku FC Cusco y Sinku FC Andahuaylas.

El respaldo que brindará Yape a los equipos va más allá de lo económico, ya que se ajustará a las necesidades específicas de cada club, incluyendo la entrega de kits especializados de entrenamiento. Asimismo, la iniciativa busca fortalecer la visibilidad del fútbol femenino de manera descentralizada, apoyando a equipos de distintas regiones del país.

“Desde Yape buscamos generar mayores oportunidades para todos los peruanos, especialmente en un ámbito tan relevante como el deporte y, en particular, en el fútbol femenino, que históricamente ha tenido menos oportunidades para su desarrollo y profesionalización. Queremos aportar al crecimiento de nuestras futbolistas, que se esfuerzan muchísimo para salir adelante en el deporte que les apasiona”, señaló Lucía Barrantes, líder de Experiencia de Yape.

Con el auspicio a la máxima categoría del fútbol femenino en el Perú y el apoyo a distintos equipos a nivel nacional, Yape busca contribuir de manera sostenida a la profesionalización del fútbol femenino en el país.

Cabe resaltar que, como parte de este compromiso, la app también subsidiará entradas para diversos partidos a través de su funcionalidad ‘Entradas’, con el objetivo de acercar a más personas a los encuentros y contribuir a la masificación de este deporte.