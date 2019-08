Lima 2019: Mañana se podrá alentar a competidores peruanos de marcha atlética en Miraflores

Síguenos en Facebook

Mañana domingo 4 y el 11 de agosto, se aplicarán un plan de cierre y desvío de calles, desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas en Miraflores, ya que una de las pruebas más esperadas de las competencias deportivas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 es la Marcha Atlética, y podrá ser observada por el público, en forma gratuita.

Lima 2019: Acceso libre para alentar a competidores de marcha atlética

El equipo peruano de damas está conformado por Mary Luz Andía, la top ten mundial de esta disciplina, Kimberly García, Evelyn Inga y Yoci Caballero. En tanto, el equipo de varones está conformado por José Carlos Mamani y Luis Henry Campos.

Es importante destacar que, en abril de este año, el equipo peruano de damas se proclamó Campeón de la Copa Panamericana de Marcha Atlética, realizado en la ciudad de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, México.

Con ese gran precedente, el equipo peruano confía en subir al podio de Lima 2019. Ellos medirán sus esfuerzos con 28 atletas de diversos países, de los cuales 14 son damas y 14 varones. Se espera que cerca de cinco mil personas acompañen a los deportistas alentándolos a lo largo del recorrido.

El cierre comprende desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Tarata. Los organizadores del evento deportivo, invocaron al público a asistir y apreciar esta importante disciplina deportiva, y alentar a los atletas tanto nacionales como extranjeros, pero mantener un comportamiento adecuado para el mejor desarrollo de la competencia.

No lanzar objetos

“Como espectadores, debemos saber que no podemos tirar objetos a la pista de competencia, no echar agua a los atletas (ellos tienen sus surtidores oficiales) y no llevar mascotas, debido a que éstas pueden escaparse e ingresar a la pista y causar alguna descalificación a los deportistas”, explicó la jefa del Servicio al Espectador de Lima 2019, Jackeline Lobrano.

Tampoco debemos interferir en el circuito y respetar el cierre de vías anunciado oportunamente por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Miraflores.

Marcha atlética

La Marcha Atlética es una progresión de pasos, de modo que se mantenga siempre el contacto con el suelo. La pierna que avanza debe estar recta, es decir avanzar sin doblar la rodilla, desde el primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical.