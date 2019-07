Lima 2019: Sergio Ibarra portó la Antorcha Panamericana en Chiclayo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Sergio Ibarra, goleador histórico del fútbol peruano, portó este sábado la antorcha de Lima 2019 por las calles de Chiclayo, en un nuevo recorrido de la Llama Panamericana por suelo nacional.

El ex delantero y actual comentarista deportivo relevó el pebetero distintivo de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en la ciudad norteña, convirtiéndose en uno de los 900 ciudadanos peruanos que tendrán ese privilegio en la antesala del evento deportivo más grande del continente.

"Gracias a esta hermosa tierra, no solo por haberme dado una familia, si no que además me da la oportunidad de llevar la antorcha de Lima 2019", destacó el popular 'Checho' a través de su cuenta en Twitter, donde compartió un video de su participación.

El recorrido de la Antorcha Panamericana en el país empezó el 4 de julio en las alturas de Machu Picchu y culminará el viernes 26, cuando se inaugure Lima 2019 en el Estadio Nacional, luego de pasar por Tarapoto, Cusco, Juliaca, Puno, Moquegua, Arequipa, Nasca, Ica, Huancayo, Huánuco, Bagua Grande, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Callao y Lima.