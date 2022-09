La transición de Barcelona a París se notó en la cancha. Es más, el propio Lionel Messi lo admitió. El curso 2021-2022, el primero del delantero en Francia, fue, en general, para el olvido. Sin embargo, el descanso ha sido clave para volver renovado, con mejor ánimo y, sobre todo, adaptado para los objetivos de PSG.

Luego de brillar con la selección argentina (anotó un doblete frente a Honduras), Leo Messi se confesó. De entrada, el crack reconoció que ha estado recuperando buenas sensaciones en el inicio de la 2022-2023 y, de paso, se alista para competir en el nivel más alto para el Mundial Qatar 2022.

“Me siento bien, me siento diferente a lo que fue el año pasado”, desveló el 10 de la Albiceleste después de la goleada sobre el elenco centroamericano por 3-0. Enseguida, el ex Barcelona agregó sobre su primer año en Francia: “Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente. Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Me lo esperaba también, sabía que iba a ser así”.

Luego, Messi aseguró que atraviesa por un gran momento en lo deportivo y también desde lo emocional. “Pero ahora me siento diferente. Este año es diferente. Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros y al juego. La verdad que me siento muy bien. Volví a disfrutar”, manifestó.

Los números de Lionel Messi con PSG

En solo ocho partidos de Ligue 1, Messi ya marcó cuatro goles y dio siete asistencias. En el curso pasado, hizo seis y repartió 14 pases para anotar en 26 presentaciones. Asimismo, en la Supercopa de Francia colaboró con una conquista. En Champions League tiene un tanto y una asistencia en dos juegos, el año pasado celebró cinco veces en siete choques.

Sin duda, un cambio sustancial en el renovado Lionel con Paris Saint Germain y eso que no se ha llegado ni a la mitad del vigente curso. Por lo que, si la tendencia se mantiene, el argentino está camino a conseguir cifras interesantes con ‘Les Bleus’.

Messi y el sueño del Mundial

El buen andar en PSG será interrumpido por Qatar 2022 (del 20 de noviembre al 18 de diciembre). “Tenemos muchas ganas y mucha ilusión”, admitió Messi. “Estamos igual de ansiosos que la gente, pero tenemos que estar tranquilos. Contamos con un gran equipo para el Mundial. Es especial, hay que ir paso a paso”, sentenció.