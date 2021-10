Lionel Messi llegó al PSG para ser la compañía perfecta de Neymar y Mbappé, sin embargo, sus constantes dolencias físicas lo han dejado al margen de partidos de la Ligue 1. El mediocampista argentino no ha marcado goles en el torneo local y su rendimiento es discreto. Por eso, el director deportivo del PSG, Leonardo Araújo expresó su molestia al respecto.

Al ser consultado por las molestias físicas que presentó la ‘Pulga’ en el reciente encuentro ante el Lille, el directivo del cuadro galo envió una indirecto a la Asociación del Fútbol Argentino. Él mencionó que ‘Lio’ pasa más tiempo con la ‘Albiceleste’ que con su club.

“¿Messi? Es un poco complicado de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo que en su selección que aquí. Disputó tres partidos en el útlimo parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve y ahora tiene problemas musculares”, explicó Leonardo en zona mixta del Parque de los Príncipes.

PSG viene de una victoria en la Ligue 1. | Fuente: AFP

Por otro lado, el director deportivo del PSG se ha referido a la situación de Sergio Ramos, otro problema para el PSG en la temporada. El defensa español llegó hace varias meses a la capital parisina, pero sigue sin debutar oficialmente por problemas físicos.

“Están siguiendo el juego de la prensa española. Sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema”, reconoció el exjugador brasileño sobre Ramos, quien firmó con el PSG como agente libre tras no renovar con el Real Madrid en junio pasado.

Leonardo no dudó en defender a Mauricio Pochettino tras las críticas que ha recibido por el juego del PSG. “Es uno de los mejores entrenadores del planeta. Se puede comentar que no estamos jugando bien, pero no que Mauricio no entiende nada o que nació ayer. Estamos diez puntos por encima del segundo y en el camino para mejorar”, dijo.