La salida de Lionel Messi de Barcelona todavía es un tema de conversación en cada aparición de Joan Laporta, presidente del club. Hace solo unas horas, el máximo directivo de los azulgranas participó en una conversación y volvió a referirse al argentino. Esta vez, el español realizó la aclaración de una versión que llegó a los oídos del futbolista sobre jugar gratis por los culés.

Para entrar en contexto, el dirigente de los blaugranas insinuó que hubo una solicitud para que el siete veces ganador del Balón de Oro siga con los catalanes sin cobrar un solo centavo. En aquel entonces, Laporta apeló al sentimiento y el amor que profesa el jugador hacia la entidad que tanto le dio desde que fue niño. Esas palabras las conoció el goleador y no tardó en responder.

“Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, expresó un indignado Messi al diario Sport.

Luego de conocer la posición del actual jugador de PSG, Laporta dio su testimonio y, en efecto, admitió que realmente nunca existió el pedido para que juegue gratis por Barcelona. Aunque, el titular de los catalanes insistió que, eventualmente, el artillero pudo tener un gran gesto para seguir vistiendo la casaca del club en el Camp Nou.

“Lo quiero aclarar. En un programa de radio me dijeron: ¿Si se hubiera quedado gratis Messi? Gratis... Tampoco sé si podía ser posible, pero entiendo que sí. Y por un momento dije, pues podía haber sido”, inició su intervención el presidente del Barça en una entrevista para el programa Els Matins del medio TV3.

Laporta añadió: “Pero yo nunca le pedí a Messi jugar gratis y en eso Messi lleva razón porque, aparte, es el mejor jugador del mundo. Sabíamos que tenía una propuesta importante y era absurdo. En todo caso, tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo dije y se ha formado una polémica que está falseado en el origen”.

En el cierre, el directivo desea que Lionel retorne a la Ciudad Condal. “Respeto la posición que Messi crea que debe tener y por mi parte tiene la mano extendida. Me gustaría que Leo volviera algún día al club, si él quiere volver, de secretario técnico, como él dijo”, cerró Laporta, quien manifestó que hizo todo lo posible para que el jugador permanezca en el plantel.