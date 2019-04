​Lionel Messi emocionado al recibir camiseta firmada por fans y al escuchar mensajes de niños para su hijo

Síguenos en Facebook

El futbolista argentino Lionel Messi ha recibido una emotiva sorpresa luego de que le obsequiaran una camiseta firmada por sus fans así como un video con mensajes de niños.

Es así que Lionel Messi participó de la apertura de Showmatch, que cumple 30 años en la televisión argentina, por lo que saludó al conductor Marcelo Tinelli, pero no se esperó ser sorprendido al recibir una camiseta firmada por sus admiradores: "Muchísimas gracias, le agradezco a toda la gente que participó de esto, la verdad sé del cariño que la mayoría de argentinos me tienen y siempre agradecido con ellos, me hacen muy feliz eso y el regalo este", expresó el futbolista.

Después de esto, hicieron pasar a Thiago, el mayor de sus hijos, y pasaron un video grabado por varios niños de 6 años -la misma edad de este- con mensajes que sobre Lionel Messi: "Tu papá es el mejor jugador del mundo", "Quiero decirte que lo queremos mucho a tu papá", "Él tiene que estar orgulloso del papá que tiene porque lleva el fútbol en el corazón y hace que llegue a todos los argentinos", entre otros.

Lionel Messi se mostró conmovido con el hecho y aprovechó para felicitar a Tinelli: "Una locura tanto tiempo siendo el número uno de la Argentina haciendo feliz a muchísima gente con todo lo que hacés".