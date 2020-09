Aún no hay desenlace sobre el caso de Lionel Messi. En medio de ello, los personajes de este deporte continúan brindando sus opiniones en torno al futuro del argentino. Ivan Rakitic, nuevo refuerzo de Sevilla, se sumó a la lista.

El croata reconoció que “todos nos imaginamos un Barcelona con ’Leo’”, en entrevista con El Larguero de Cadena Ser, y comparó la posible partida de Lionel Messi con las salidas de estrellas como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, hace algunos años.

“En su momento también fue difícil imaginarse un Barcelona sin Xavi o sin Iniesta, pero cada uno tiene que seguir su camino y que sea lo mejor para todas las partes. Tampoco sé cómo estaba la situación en los últimos meses”, aseguró Ivan Rakitic, quien estampó su firma por Sevilla hasta el 2024.

Por otro lado, Rakitic reveló que, como correspondía, ya dejó de pertenecer al grupo de WhatsApp del Barcelona. “Por respeto ya me ha salido de ahí. Es lo que debo hacer, creo que ya he cumplido y no me pertenece saber cómo van las cosas en el vestuario. No tengo ningún problema en seguir, pero creo que hay que dejarlo ahí, desearles mucha suerte y decirles adiós a todos”, añadió.

El reciente miércoles, el padre y agente del crack argentino, Jorge Messi, sostuvo una reunión con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en la que no hubo acuerdo para resolver la salida de ’Leo’. Horas más tarde, se conoció que el futbolista estaría analizando la idea de cumplir su contrato con la institución catalana hasta el 2021.