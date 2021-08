Lionel Messi ha protagonizado la semana deportiva por su pase de Barcelona al equipo París Saint-Germain. Mediante sus redes sociales recordó cómo su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos lo apoyaron.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas entre la pareja y en varias oportunidades modelos han salido al frente para contar de un affaire con “La Pulga”.

Xoana González

La modelo argentina Xoana González, que vive en Perú hace varios años, reveló que se “comió” al futbolista hace varios años, pero señaló que era un “muerto” en la cama.

Cabe señalar que ella lo reveló ante un polígrafo en “El valor de la verdad”, donde se habría comprobado la noticia.

Luciana Salazar

La popular modelo argentina contó que sí salió con el futbolista en el 2009. “No voy a contar eso. Una vez lo conocí en persona pero no quiero contar detalles”, comentó al programa de “Pampita”.

Aún así comentó que esto no siguió en pie porque él tenía un compromiso con Rocuzzo y el padre de Messi habría cambiado los números de teléfono para que no se vincule con la presentadora.

Andrea Rincón

La argentina Andrea Rincón reveló que la pasó bien con Lionel Messi y que hasta la invitó a Barcelona.

“Con Messi la pasé muy bien, a mí una persona jamás me va a atraer por la apariencia. Él es buen pibe. Messi me gustó como persona, él me hablaba de la madre. Ese fin de semana mi mamá se iba a Salta a ver a un curandero y él me decía que su madre hacía lo mismo. Me invitó a Barcelona pero no fui”, reveló.

Sabrina Ravelli

La vedette argentina se vio entre la espada y la pared cuando se difundieron una conversación con el ex futbolista de Barcelona cuando ella mantenía un romance.

Sin embargo, Ravelli descartó hacer tenido un affeire con Messi pues ella tenía una relación con Neri Cardozo. Ella culpó a una amiga de difundir las imágenes.

Larissa Riquelme

La modelo paraguaya Larissa Riquelme señaló que Lionel Messi le ofreció dinero a cambio de relaciones sexuales. “Si te contara quién me ofreció dinero para tener sexo ¡El mejor futbolista del mundo!”, confesó.

Luego aceptó que fue Messi, pero afirmó que no aceptó la propuesta porque “jamás se vendería”.