Lionel Messi fue el centro de atención antes, durante y después del cruce entre las selecciones de Paraguay y Argentina del último jueves. Tras firmar el 0-0 en el partido de las Eliminatorias, unos hinchas del equipo local invadieron el campo con una sola consigna: llevarse un recuerdo con el delantero de PSG.

Luego de cumplir la hazaña, los fanáticos postearon las instantáneas en las redes sociales y uno de ellos se animó a contar lo que pasó aquella noche en el estadio Defensores del Chaco. Su nombre es Samir Elizalde y reveló que el ingreso al terreno del coloso en Asunción lo tenía planeado desde que adquirió el boleto.

“Entré corriendo y le grité ‘Messi, Messi, Messi’. Le toqué la espalda, le pedí la foto y me dijo ‘dale’. Saqué varias. Él estaba hecho bolsa, muy cansado. Desde el día que compré la entrada yo ya estaba listo para entrar a la cancha y sacarme la foto con el mejor del mundo”, confesó el joven en una entrevista con Deportes Uno (AM 650).

Samir Elizalde, el hincha paraguayo que se hizo una foto con Lionel Messi. (Foto: Twitter de Samir Elizalde)

Luego, el muchacho manifestó que, tras conseguir la postal con el capitán de la Albiceleste, le importa poco si no vuelve a poner un pie sobre un estadio de fútbol. “Me chupa un hue.. si me prohíben ingresar a los estadios, no quiero ir más a la cancha, ya tengo la foto con Messi”, agregó en el diálogo con el medio paraguayo.

Premio doble

Samir Elizalde, que vestía una casaca de la ‘Albirroja’ con el número 10 en la espalda, dio media vuelta para regresar a casa tras obtener el registro fotográfico con Leo Messi. Sin embargo, hubo un gesto inesperado por parte de Gustavo Gómez, uno de los seleccionados paraguayos, con el hincha.

“Yo ya iba a salir de la cancha y Gustavo Gómez me dijo ‘quédate y aplaude nomás con nosotros’, y me quedé”, agregó el emocionado chico, quien -sin duda- jamás olvidará todo lo que vivió el pasado jueves 7 de octubre en el inicio de la jornada triple en el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.