Kylian Mbappé era uno de los pocos futbolistas del PSG que no se había pronunciado luego del fichaje de Lionel Messi en el equipo. El atacante no publicó ningún tipo de mensajes en redes sociales y muchos señalaban que no estaría del todo contento con la incorporación del argentino. Sin embargo, este jueves llegó a los entrenamientos del equipo parisino y se tomó algunas fotografías con el nuevo ‘30′.

“Welcome to París, Leo” (Bienvenido a París, Leo) escribió el exMónaco en sus redes sociales. Además, adjuntó cuatro imágenes, en las que se les ve charlando y en una de ellas abrazándose. Además, Mbappé compartió las fotografías en una publicación de Instagram acompañada de la palabra “Leyenda”.

El mensaje, aunque tarde, luego de que ya varios futbolistas del PSG han dado la bienvenida a Leo, llega justo después de que la prensa francesa deslizara un enfado de Mbappé por el fichaje de Messi. De hecho, el galo había estado en silencio desde que se el club parisino anunció al argentino.

Lionel llegó al Camp des Loges a primera hora de la mañana, según indicó el canal ‘RMC Sport’, para el entrenamiento a puerta cerrada. También fueron al campo Antonela Rocuzzo y los hijos del delantero, que este miércoles había afirmado que estaba muy ilusionado por volver a entrenarse y por empezar esta nueva etapa parisina.

(Foto: Twitter Kylian Mbappé)

El lunes anuncia su futuro

‘La Gazzetta dello Sport’ reveló este jueves, por primera vez, cuál ha sido la reacción de Mbappé luego de la llegada del argentino. Señala que no conoce las verdaderas razones pero que contento no está. Este lunes anunciará si continúa o no en el equipo o partirá al Santiago Bernabéu.

‘ABC’ se sumó a los rumores de la salida del exMónaco e incluso reveló cómo sería su contrato. Sería por seis temporadas, es decir, hasta el 2027, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones, como adelantó Marca.