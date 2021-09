Sonaron las alarmas en Francia. Lionel Messi no podrá jugar contra el Metz en el próximo duelo del PSG por la Ligue 1, así lo confirmó el conjunto parisino. El campeón de la Copa América 2021 tiene síntomas de una contusión osea en la rodilla izquierda, motivo por el cual decidieron no incluirlo en la convocatoria y no se podrá ver al tridente que conforma junto a Neymar y Kylian Mbappé el miércoles 22 de setiembre.

Por precaución y porque aún no tienen claro su estado físico. El jugador se sometió esta mañana a una resonancia magnética que dejó entrever esa lesión y volverá a ser sometido a pruebas en 48 horas para determinar si puede regresar al campo de juego junto a sus compañeros del París Saint-Germain.

El domingo pasado, Mauricio Pochettino decidió cambiar a Messi por Achraf Hakimi en el duelo ante Lyon en el Parque de los Príncipes; y, la sustitución generó más de una polémica, incluyendo la actitud de Leo con su entrenador, dado que ni quiso darle la mano, reflejando así su molestia.

La realidad es que el DT argentino procuro preservarle tras haber sufrido una dura entrada durante el choque de la Ligue 1, según indicó el mismo club francés. Se confirmó que el ex Barcelona no se encontraba bien luego de que, al día siguiente del PSG vs. Lyon, empezará a cojear ligeramente, motivo por el que no se entrenó con sus compañeros.

Cabe destacar que desde marzo de 2010 Lionel Messi no salía del campo de juego en un partido donde su equipo no llevara la ventaja. Por otro lado, el partido ante Lyon terminó con victoria del PSG con un gol agónico de Mauro Icardi.