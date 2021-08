Lionel Messi sorprendió al mundo entero al comunicar su salida del Barcelona tras 21 años de trabajo y triunfos. Es así que en una reciente conversación con Christian Martin de ESPN sobre su pase Paris Saint-Germain, contó cómo reaccionó su familia.

Mientras espera su inicio en el club francés, el astro del fútbol contó cómo sufrió su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos al abandonar su hogar en España.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para los que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de los duro que viví en Barcelona”, comentó a ESPN.

El futbolista también habló de cómo convenció a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro pues debían dejar la escuela. “Tuve que hablarles de Euro Disney, de la Torre Eiffel, del estadio”, añadió.

Messi comentó que su hijo Thiago fue el más reacio a la idea. “Ya está grande y entiende un poco más”, añadió.