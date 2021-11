Lionel Messi lidera las preferencias de los hinchas y expertos a solo días de la entrega del Balón de Oro (viernes 29 de noviembre). El atacante sabe que es uno de los grandes favoritos para llevarse el trofeo, pero prefiere centrarse en lo que viene con PSG y también con la selección argentina de cara a las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Si te soy sincero, no lo pienso (en ganar otro Balón de Oro)”, admitió el ex Barcelona en una entrevista con el periódico Sport. Eso sí, la estrella de París Saint Germain tampoco oculta sus sentimientos frente a un posible reconocimiento. “Si llega, sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura”, agregó.

Tampoco perderá la cabeza en caso otro futbolista resulte como ganador del premio que entrega la revista France Football. “Si no gano, no pasa nada”, manifestó. En tal sentido, Leo Messi justificó que lo que tanto quería en su carrera lo pudo conseguir a mitad de este año con la camiseta de la Albiceleste en la Copa América.

“Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la selección. Tras haber luchado y peleado tanto por ese logro fue lo máximo por todo lo que costó. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos. Estoy muy feliz por lo que pasó y ahora que pase lo que tenga que pasar”, expresó el capitán del conjunto argentino.

Retirada y Mundial con Argentina

Ante la pregunta sobre su futuro después de la Copa del Mundo y si puede llegar su retirada, Messi señaló que no piensa en ello: “La verdad que no (pienso). Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”.

“Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas (en el Mundial). Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene”, añadió.

“Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más”, se extendió sobre la selección argentina.