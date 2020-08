Iker Casillas ha recibido diversos homenajes en las últimas 24 horas, después de comunicar la decisión de concluir su camino en el fútbol. Lionel Messi, estrella del Barcelona, no ha querido quedarse fuera de las dedicatorias que recibió el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Si bien no utilizó sus redes sociales como el resto, el capitán de la entidad azulgrana le dedicó unas palabras en una entrevista con el diario ‘AS’. El crack argentino elogió la carrera que hizo Casillas en el fútbol y recordó esos intensos enfrentamientos cuando era arquero de Real Madrid.

“Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente de en Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo”, dijo Leo Messi en declaraciones al citado medio español.

“Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos”, agregó el ‘10′ del Barcelona.

La admiración de Lionel Messi por Iker Casillas es recíproca. El también exarquero del Porto, el último club de su carrera, reconoció hace unos años que es el argentino el mejor delantero ante el que se ha medido.

“¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas”, dijo Iker.