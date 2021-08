Lionel Messi firmó un contrato con PSG por dos temporadas con la opción de ampliar el acuerdo por un año más. Luego de estampar la rúbrica, el crack saltó a la cancha del estadio Parque de los Príncipes para hacerse las primeras fotos con el uniforme del equipo. También ha sido presentado oficialmente y, ahora, lo más importante: ¿cuándo jugará su primer partido?

Este miércoles, en la conferencia de prensa, el delantero de ‘Les Bleus’ respondió esa pregunta. De entrada, el nuevo 30 de los parisinos manifestó que está fuera de forma, tras terminar sus vacaciones tarde porque tuvo actividad con la selección argentina en la Copa América (ganó la final y su primer trofeo el mes pasado).

“No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó el jugador de 34 años a los periodistas presentes.

Eso sí, el astro argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, agregó.

La agenda del PSG

El equipo de Mauricio Pochettino ya jugó dos partidos en la temporada 2021-22. El pasado 1 de agosto perdió 1-0 contra Lille en la Supercopa de Francia. Enseguida, el elenco parisino debutó en la nueva campaña de la Ligue 1 en una visita contra Troyes. El cuadro capitalino se impuso por 2-1 con goles de Achraf Hakimi y Mauro Icardi.

Este sábado 14, ‘Les Bleus’ vuelven a la acción en el campeonato local y recibirán en el estadio Parque de los Príncipes al Racing de Estrasburgo. Un compromiso en el que, según palabras del propio Leo Messi, es imposible que sea para el estreno del nuevo refuerzo. Luego, el equipo visitará al Brest (viernes 20) y cerrará el mes contra Reims (domingo 29).