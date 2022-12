Una asistencia, dos goles (uno en la tanda de penales) y una actuación sobresaliente para que Lionel Messi, con justicia, se retire de la cancha como el mejor de Argentina en los cuartos de final frente a Países Bajos. Entonces, luego de tremenda actuación, todo el planeta quería escuchar las sensaciones del 10 por avanzar una ronda más en Qatar 2022.

Pero, en plena entrevista ocurrió una escena inesperada: el capitán de la Albiceleste soltó una frase que rápidamente se viralizó. “Qué mirás, bobo. Andá para allá”, pronunció al astro, mientras charlaba con TyC Sports. A partir de ello, se tejieron varias historias. Y, horas más tarde se conoció a quién iba dirigido y todo el contexto.

En la ruta al vestuario, Wout Weghorst, el autor de los dos goles neerlandeses buscó a Leo Messi. Aunque, en el camino se encontró con Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Sergio Agüero. Ahí empezó todo el asunto, pues el ‘Kun’ entendió que el europeo no tenía las mejores intenciones con su amigo y excompañero.

Así que el ex Manchester City y Barcelona intervino: “Shut up (cállate)”. Lo secundó el central de Manchester United: “Vamos, eh, vamos que somos más equipo nosotros”. Con ello se cerró aquel episodio, según relata TyC Sports.

El otro ángulo de Messi y su frase viral

Durante el Mundial, ‘Kun’ Agüero forma parte del equipo de ESPN en Catar. Entonces, el campeón de la Copa América no dudó en relatar todo entre Wout Weghorst, Leo Messi y los otros miembros de la selección en la zona de camerinos.

“Era el 19, exactamente... Justo estábamos entrando. Empezó a decir: ‘Eh, Messi, eh, Messi’. Y se dio vuelta Leo, lo mira... Ahí le dijo eso. El chabón le decía ‘come here’ (‘vení’). Olvídate que ahí salté yo”, inició el exfutbolista en la cadena internacional.

“Le digo shut up... ‘Cerrá el orto’. Y sí... ¿Para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se calle”, prosiguió el antiguo jugador de Independiente de Avellaneda. “Él me dijo: ‘You don’t say shut up’ (‘no me digas que me calle’). Yo le digo: ‘Okey, you don’t talk to Messi’. No le hablo a Messi, digo, ya está. ‘Okey, shake my hand, good luck’ (‘dame la mano, buena suerte’. Okey, listo”, concluyó.