Liverpool: Adrián San Miguel fue lesionado por hincha y está en duda para choque por Premier League (VIDEO)

La presencia del arquero de Liverpool, Adrián San Miguel, está en duda para el compromiso de este sábado por la Premier League, ante Southampton. Una lesión en el tobillo, ocasionada por un hincha en pleno festejo por el título de la Supercopa de Europa, marginaría al español del partido.

"Fue una situación extraña, extraña, porque estábamos celebrando entre nosotros y un chico saltó de la multitud y comenzó a correr. Creo que se deslizó frente a nosotros y me hizo una entrada lateral. Fue una situación un poco extraña, pero me siento mucho mejor hoy y espero estar listo para mañana", dijo Adrián.

Asimismo, el futbolista se mostró optimista para llegar a tiempo. "Me siento mentalmente preparado y también espero que con el tratamiento del tobillo sea mucho mejor. Soy muy optimista para comenzar a jugar otra vez", indicó en la web de Liverpool.

Por otro lado, el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, también se refirió a la situación. "Me ha dicho que estaba mejor, mucho mejor que ayer, pero tenemos que verlo... No habría podido jugar directamente luego de nuestro regreso a Liverpool pero le he visto, él está bien y tiene aspecto de ir mejor. La decisión la tomaremos mañana, no hay ninguna opción de tomarla antes", dijo el alemán.

Adrián San Miguel, que llegó al club campeón de Europa el pasado 5 de agosto, triunfó en su primera titularidad con los 'Reds', al detener el último penal, lanzado por Tammy Abraham, de la tanda disputada contra el Chelsea para dilucidar el campeón de la Supercopa.

El Liverpool no contará con su arquero titular, el brasileño Alisson Becker, durante unas semanas por una lesión en la pantorrilla sufrida en el primer encuentro de la Premier League contra el Norwich. Su tercer portero, el joven Caoimhin Kelleher (20 años), sigue recuperándose de una lesión.

Si San Miguel no estuviera disponible, el arco del Liverpool estaría resguardado por el veterano Andy Lonergan, de 35 años, liberado este verano boreal por el Middlesbrough luego de una cesión en Tercera Divisón.

Con información de AFP