Liverpool tendrá ante Manchester City su primer partido como campeón de la Premier League. La cita es el jueves 2 de julio en el Etihad Stadium, desde las 2:15 p.m. (hora peruana). Será un encuentro único, además, porque los 'Citizens' le harán un pasillo por el título.

“Por supuesto que les vamos a hacer un pasillo de honor. Les recibiremos cuando vengan a nuestra casa y lo haremos porque se lo merecen”,confirmó el entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, en la previa del choque contra Newcastle por la FA Cup.

Liverpool se proclamó campeón de la Premier League como tal, por primera vez en la historia y tuvo que esperar 30 años para alcanzar la cima en una edición de la liga inglesa. La derrota (2-1) de Manchester City, a manos de Chelsea, permitió que los ‘Reds’ aseguren el título.

El saludo al campeón

Los de Guardiola cayeron ante Chelsea, por lo que el título de la liga inglesa, el primero en treinta años, fue a parar al Liverpool.

“Tenemos que ser más consistentes. Hace dos temporadas le sacamos 25 puntos al Liverpool y a la temporada siguiente se recuperaron. Ahora nos tenemos que recuperar nosotros”, señaló el extécnico del Barcelona.

“Podemos ver que de las últimas diez competiciones que hemos jugado hemos ganado ocho, pero no puedes ganar todo el tiempo. Tenemos que mirarlo con perspectiva, ser humildes y ver que no podemos ganar todo el tiempo. Tenemos que aprender para que esto no vuelva a pasar”, añadió.

