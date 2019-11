Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO EN DIRECTO ONLINE ver ESPN 2

Síguenos en Facebook

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 13 de la Premier League en el estadio Selhurst Park desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Liverpool y Crystal Palace uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Reds’ buscarán una nueva victoria en el torneo inglés para mantener la distancia con las escoltas en la tabla de posiciones. Jürgen Klopp tendría algunas bajas para visitar el campo de los ‘Eagles’ este sábado 23 de noviembre.

Liverpool, que venció por 3-1 a Manchester City antes del receso por la jornada por selecciones nacionales, tiene 34 puntos en clasificación. Ocho unidades abajo aparecen Leicester City y Chelsea.

El elenco de Anfield perdería Mohamed Salah y Andy Robertson, ambos con lesiones en el tobillo. No obstante, la decisión de incluirlos en la nómina de convocados se tomará antes del viaje. Por su lado, Joel Matip está descartado por molestias en la rodilla.

Xherdan Shaqiri, ya recuperado de una dolencia en la pantorrilla, tiene opciones de arrancar en caso el delantero egipcio no se recupere. Del mismo modo, Joe Gómez también estará a disposición de Klopp.

“Hasta ahora es una temporada normal. Jugamos tan bien como podemos y tratamos de obtener tantos puntos como podamos. Los desafíos son los 26 juegos que tenemos que jugar”, declaró el alemán en la previa.

Por su lado, Crystal Palace ha recuperado Wilfried Zaha y Joel Ward, quienes habían salidos lastimados del choque contra Chelsea. El técnico Roy Hodgson que tienen un desafío complicado ante el líder, pero confía en el desempeño de sus dirigidos.

Liverpool vs. Crystal Palace: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 4:00 p.m.

Liverpool vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt, Milivojevic, Kouyaté, McArthur, Townsend, Zaha, Ayew.

