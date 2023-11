Aunque se especula que el técnico Juan Reynoso ya no seguirá al mando de la Selección Peruana de Fútbol, luego de su partido de hoy ante su similar de Venezuela, los piuranos tienen divididas sus opiniones en cuanto al resultado del partido de hoy.

Para Leónidas “Bica” Hidalgo, ex jugador del Torino, Grau y Juan Aurich y actual técnico de fútbol femenino en Atlético Grau enfatizó, “no se debe cambiar de técnico sino empezaríamos de cero y teniendo la Copa América a puertas. Yo confió que Perú le ganará a Venezuela, tenemos que mejorar, claro, nos está faltando el gol, pero no solo es culpa de los delanteros, sino de todo el equipo ”.

Para Pool Cubas Tejada se inclina por el triunfo de los “llaneros” por 1-0 ó un empate, “Perú no tiene un equipo ideal, hay mucha improvisación”, dijo. En cambio para Gabriela Chiroque, Perú gana hoy por 2-0, no se animó a dar nombres de los autores de los goles.

DIVIDIDOS

Para el árbitro William Salgado, “viendo las cosas actuales, Venezuela gana 2-0. Perú necesita un cambio de técnico y también la mitad de jugadores que ya cumplieron su ciclo, no hay que jugar solo con nombres sino por rendimiento”.

Otro deportista, Ademir Sosa, apuesta por el empate a 2 goles. “Perú tiene buen equipo, buenos jugadores, pero el técnico no organiza bien, creo que debería capacitarse o en todo caso ceder su puesto a alguien que sea capaz de dirigir a la selección”.

Pero más enfático fue el ex futbolista Hugo Arbulú Nieves, “ no pasamos del empate ante Venezuela, estamos mal, hemos retrocedido diez años con el técnico y así nunca vamos a clasificar al mundial y daremos pena en la Copa América ”.