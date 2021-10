Lucca Mesinas está a un paso de hacer historia. En diciembre, el mancoreño de 25 años se podría convertir en el segundo peruano en competir en la World Championship Tour (WCT) o primera división de la Liga Mundial de Surf (WSL), que reúne a los mejores surfers del mundo y que hace 17 años conquistó Sofía Mulanovich. A falta de una fecha para el cierre del Challenger Series (segunda división), Mesinas está en zona de clasificación y sueña con concretar esta hazaña en Hawái.

Lucca acaba de llegar a Lima para entrenar al máximo, luego de cerrar una gran presentación en el Quiksilver Pro France, penúltima fecha del Challenger, donde el representante peruano culminó en el quinto lugar. De esta forma, escaló al séptimo lugar del ranking mundial, dentro de la zona de clasificación al WCT (los doce primeros). La nueva sensación del surfer peruano se ha dado un tiempo para conversar con Correo y dar detalles del dulce momento por el que está atravesando.

¿Qué sensaciones tienes tras la gira por Europa?

La he pasado muy bien. Siempre que compito en Europa pasa eso, la gente es muy amable. Felizmente los resultados me acompañaron y ahora tengo que seguir trabajando para cumplir mi objetivo.

La última prueba será aproximadamente dentro de un mes...

Está programado a iniciar el 26 de noviembre y culminaría el 7 de diciembre por ahí...

¿Competirás en algún otro torneo como medio de preparación pensando en esta decisiva fecha?

No correré ningún QS (Qualifying Series) porque compito en la región de Norteamérica y gracias a Dios no hay campeonatos. Así que tengo casi un mes para dedicarme solo a entrenar. Sí competiré este fin de semana en Lima, en la segunda fecha del Tour Alas (Asociación Latinoamericana de Surfistas), en Punta Rocas. Me meto al evento para practicar en olas grandes, que se parece un poco a Hawái. Este es el único torneo de preparación y luego me enfoco solo en la última fecha del Challenger.

Hasta ahora, tu mejor participación ha sido el quinto lugar en el Pro Quiksilver de Francia...

Sí, por resultado, por score. Estuve corriendo bastante sólido, muy bien y fue el mejor resultado de las tres primeras fechas del Challenger. En otra playa donde yo me sentía muy bien era en la del US Open, en California (EE.UU.), pero lamentablemente tuve una ronda donde las emociones me jugaron en contra porque competí contra otro peruano y eso no me ayudó mucho. Cometí algunos errores. Ya en Portugal y Francia corrí más relajado, divirtiéndome y superando rondas. Sin embargo, la parada francesa ha sido la mejor.

- ¿Este nuevo formato de clasificación te gusta?

Antes había este mismo tipo de campeonatos, con los mismos puntos, pero ahora lo han dividido en dos etapas, donde primero corres los QS de tu región y por tu región clasificas a estos Challenger Series, que son cuatro o cinco eventos. Me parece chévere que lo hayan separado así, porque vas solo con una meta de que te vaya bien en estos campeonatos y sabes qué playas van a ser y que no son tantos eventos. Antes, cuando hacíamos los QS eran muchas playas por todo el mundo y como que al final te alterabas porque tenías que irte de un lugar a otro y viajar todo el año. Ahora existe mayor descanso y me gusta mucho más.

- El japonés Kanoa Igarashi lidera el ranking, pero él pertenece al CT, por ende, ¿la clasificación se moverá hasta el puesto 13?

Todos los años, cuando han hecho este ranking normalmente el cupo se corría, pero la WSL salió este año con una regla de que no quiere correrlo y sí hay un surfer que tiene doble clasificación como Igarashi en este momento, ellos deciden a quién quieren poner en la máxima división. Lo quieren poner a dedo, pero estamos formando toda una organización de surfers de los Challenger Series para hacer una petición a la WSL de que esta regla está mal y que sigan corriendo los cupos. Es lo más justo, no se puede elegir a los más famosos. Lo buscan más por show o marketing y dejan de lado a los surfers que se dan íntegros, que se esfuerzan al máximo por clasificar. Todavía no hemos mandado el mail, porque todavía no hay nada decidido, pero sí lo vamos a hacer.

- No está nada decidido, pero estás en zona de clasificación al CT...

Sí. Ahora, llegar a cuartos de final en Hawái me dejaría prácticamente dentro. No puedo dejarlo a la deriva y pensar en que los que están detrás de mí les va a ir mal. Si son semis o final mucho mejor. Del puesto siete al doce está todo peleado, con poca diferencia de puntaje. Gente que está detrás de mí puede tener una o dos rondas mejor que yo y me pasa. Entonces, si me va a mal me pueden dejar prácticamente fuera. La meta es clasificar al CT, que es quedar entre los doce primeros del ranking.

- ¿Cómo estás manejando el tema mental, porque seguramente nacerá alguna presión?

Hawái es un lugar difícil. Las olas donde compites es bien difícil también, frente a hawaianos que son buenos. No siento que tengo presión. Todo este año he corrido sin presión y ha dado resultados. Voy a entrar al agua a dejar todo, pase lo que pase, a representar a mi país de la mejor manera. No voy a estar pensando en lo que pasará porque a veces sucede y te juega en contra. Es mejor centrarse en el presente, entrenar y mejorar. Estoy muy relajado y disfrutando de este gran momento que estoy viviendo.

- ¿Qué te brindaron los Juegos Olímpicos?

Me dio bastante confianza. Los JJ.OO. fueron bonitos, muy lindos, porque sabes que estás representando a tu país. Cuando voy a competir a los Challenger obviamente voy a representar a mi país, pero en los Juegos Olímpicos todo es diferente. Algo más grande en cuanto a países y me gustó mucho eso, de que me vaya bien y de haberme enfrentado a los mejores. Me vi muy bien, me dije a mí mismo “estás a su nivel y puedes lograr estar en el CT como ellos”. Justo, después de Tokio 2020 me invitaron a un evento de CT en México. No avancé tantas rondas, pero logré superar la primera y me sentí bien. Todo eso me ayudó.

- Decías de que no es fácil enfrentarte a otro peruano en un mismo heat, ¿a qué se debe eso?

Comienzas a pensar bastante, las emociones empiezan a llegar. Estas con otro peruano. Empiezas a decir “ojalá que pasemos los dos”. Entonces, te sales del foco, de estar pensando en que no importa contra quién te toque sino de solo pasar y a seguir dando lo mejor. Además, todo el mundo o al menos las personas que te siguen, esperan que los dos pasemos. Todo esto te desconcentra y te lleva a cometer errores. Eso es lo que me pasó en el US Open y tengo que mejorar.

- ¿Tendrás tiempo para estar unos días en Máncora?

No. La verdad es que yo estoy pensando en quedarme acá en Lima. Me encantaría ir al norte a visitar a mi familia, pero si quiero entrenar, el lugar donde mejor lo hago es acá porque hay buenas olas y se parecen bastante a las de Hawái.

- ¿Cuántas puertas les abrirían a tus compañeros si clasificas al CT?

Nosotros los surfers nos apoyamos mucho, viajamos juntos casi siempre a todos los eventos y nos gusta ayudarnos y ver qué se puede hacer para mejorar cada uno. Creo que si clasifico importaría muchísimo. Que uno de nosotros esté en el CT le abre las puertas a los demás. Simplemente es confianza. Si Alonso (Correa) o Miguel (Tudela) ven que estoy adentro, seguramente van a decir “todos estamos al mismo nivel, si él lo pudo hacer, yo también lo haré”. Yo, de todas maneras, siempre los voy a tratar de ayudar. Siempre nos motivamos entre nosotros. Mi objetivo ahí será ayudar a mis compañeros.

- Sofía Mulanovich siempre está atenta a tu participación en el Challenger Series y lo demuestra en sus redes...

Desde muy chiquito he visto a Sofía y siempre ha sido un ejemplo a seguir. Inclusive cuando había fechas del CT en Máncora ella siempre competía, incluso ganó un par, uno en Lobitos. Ella ha sido una motivación muy grande para nosotros y no soy tanto de su época para saber cómo clasificó, pero de todas maneras ‘Sofi’ ha ayudado mucho a nuestro deporte. Ella es la representante más grande del surf peruano y para mí sería un honor también ser uno de ellos y poder ayudar en el futuro a más niños a cumplir sus sueños. En verdad, esa es una de las metas más grandes que tengo.

- De concretarse tu llegada al CT, ¿el surfing peruano se realzaría nuevamente?

Eso es lo que se busca y es lo que sucede en todos los países. Una vez que uno entra es como que el país se llena de confianza y la gente escucha más al surf, le incitas a conocer y a practicarlo. Inclusive hay más apoyo y se abre más las puertas.

- Y qué se organicen más torneos QS en nuestro país...

Eso es importantísimo. Eso ayudaría un montón. Eso sería increíble que comiencen más torneos acá porque abriría las puertas a toda la gente que hace los Challenger y los QS. Conocer tus olas te ayuda un montón, para tener un mejor resultado.

- ¿Te vez compitiendo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Sí, de todas maneras. Primero de todo clasificar, esa es la meta y luego tener una muy buena actuación como en Lima 2019 y Tokio 2020. Además, también quiero estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los panamericanos y las olimpiadas me parecen campeonatos muy increíbles, me gustan mucho y mi meta es estar en ambos.