Luis Advíncula anotó un golazo, que sirvió para darle al victoria (1-0) a Rayo Vallecano sobre Albacete, en el reinicio de la Segunda División de España. El peruano mostró su clase y definió de zurda desde fuera del área, para vencer la resistencia del arquero. Con el triunfo consumado, el entrenador Paco Jémez valoró la importancia de lo sucedido.

“Ha sido un gol muy importante con una gran jugada de Luis Advíncula con la zurda, pero todavía quedaban 30 minutos, mucha tensión”, aseguró el español a los hombres de prensa del club, luego de señalar que “si éramos capaces de conseguir un gol en los primeros minutos, íbamos a ganar mucho".

El estratega, por otro lado, lamentó la falta de público en las tribunas, medida sanitaria adoptada por LaLiga a raíz de la pandemia del coronavirus. “El ritmo del partido me ha sorprendido para bien. Me ha gustado. Me ha llamado la atención jugar sin gente, es lo que más se echa en falta, el apoyo y el ruido de la gente”, contó.

"Cada pieza estaba en un sitio distinto y nuestro trabajo es ponerlas en su sitio. El domingo tenemos que poner un par más y completar el rompecabezas. Hemos intentado transmitirnos el calor de la gente desde dentro”, añadió el director técnico de 50 años.

Con el triunfo, Rayo Vallecano trepó al séptimo puesto de la clasificación de la Liga SmartBank y llegó a las 43 unidades, cerca de la zona de los playoffs de ascenso a la máxima categoría. En la siguiente jornada, el equipo de Luis Advíncula se medirá con Cádiz, el domingo 14 de junio desde las 2:30 p.m. (hora peruana).

