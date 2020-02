Luis Advíncula, a través de sus redes sociales, desmintió que haya denunciado a su club, el Rayo Vallecano, por supuestos pagos ilegales, tal como informó un medio en España.

El lateral de la selección peruana afirmó que “no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria”.

Asimismo, indicó que “Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre”.

Como se sabe, la Cadena Ser publicó una nota titulada: “La Federación lleva a la Fiscalía Anticorrupción los pagos del Rayo Vallecano al jugador Advíncula”, en el que indicaban que “el entorno del internacional peruano ha denunciado que una parte de las retribuciones del jugador se abona en Panamá a través del intermediario que facilitó el fichaje del jugador”.

“La Federación Española de Fútbol ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que el entorno del lateral del Rayo Vallecano, Luis Advíncula, ha presentado tanto ante este organismo como ante la Liga de Fútbol Profesional. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que el club abona una parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá a través del intermediario que propició el fichaje del jugador, Ronald Baroni”, se lee en la publicación.

También indica que, según la denuncia, los responsables del club “justifican el abono de una parte de los emolumentos en Panamá con el argumento de que esas cantidades no podrían pagarlas en España”.