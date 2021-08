Luis Advíncula dejó en el pasado su historia en Rayo Vallecano y empezó un nuevo gran reto en Boca Juniors, equipo en el que ya jugó ante River Plate su primer partido oficial. Tras su estreno, el ‘Rayo’ admitió que no fue su mejor presentación y espera mejorar.

“El ritmo de juego argentino es muy intenso, se parece mucho al de la Segunda de España, que es más así. Me costó porque venía de 20 días de hacer poco, estuve siete días encerrado en un hotel, no pude hacer mucho. Pero poco a poco voy a ir agarrando el ritmo del grupo”, señaló Advíncula en conferencia de prensa.

Esta vez, en el Estadio Único de La Plata, donde el ‘Xeneize’ ganó 4-1 en penales al ‘Millonario’ y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina, Advíncula fue carrilero por el sector derecho y reveló que no tendría inconvenientes de ocupar otro puesto.

“Con tal de jugar, me pongo los guantes... Yo me siento cómodo jugando de ‘4′ (lateral derecho) porque jugué siempre ahí, pero de carrilero no me disgusta. Con tal de jugar, como digo, juego donde sea. Uno viene a Boca a ganar títulos. Eso es lo que más me sedujo de venir. Boca siempre pelea y gana títulos”, indicó.

Por otro lado, el futbolista de 31 años, que podría ser considerado para el choque de este domingo ante Argentinos Juniors, se refirió a la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, a manos de Atlético Mineiro.

“Vi lo dos partidos, fue bastante complicado, hubiera querido que los papeles hubieran salido antes para llegar antes y al menos acompañar a los compañeros. Lo vi de lejos y con mucha impotencia, todos querían que Boca siguiera en la Copa”, expresó.