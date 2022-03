La selección de España atraviesa por un buen momento futbolístico con la presencia de Luis Enrique como entrenador, aunque hay preocupación en la RFEF: todavía no renovaron el vínculo. El experimentado estratega fue consultado recientemente sobre el tema y aseguró que su continuidad dependerá de cómo le vaya al equipo en la Copa del Mundo Qatar 2022.

“¿De qué sirve un contrato si vamos al Mundial y no cumplimos objetivos? Después del Mundial veremos lo que hemos conseguido y luego ya se verá. Me siento respaldado por la RFEF, me ficharon dos veces y en unas circunstancias que no lo olvidaré nunca”, añadió el seleccionador en la rueda de prensa previa al amistoso ante Albania.

¿Por qué Luis Enrique no renueva con España 🇪🇸? La respuesta los sorprenderá 👇pic.twitter.com/V3tjHajZYd — VarskySports (@VarskySports) March 26, 2022

Además, Luis Enrique mostró su alegría por el regreso de la selección a Cataluña, lugar donde el entrenador disputó su último partido con el combinado nacional en la final de los Juegos Olímpicos de 1992. “Fue uno de los mejores partidos de mi vida”, recordó.

Preguntado por la clasificación al mundial, el gijonés puso en alza su dificultad tras la ausencia de Italia en la cita de Qatar. “No lo valoro desde ayer. Si no haces los deberes te vas a la repesca que va precedida de un sorteo ‘maquiavélico’”, apuntó.

Además, el seleccionador destacó el principal objetivo del equipo en el Mundial. “El objetivo es competir y estar a disposición de luchar contra los mejores. Ya lo demostramos en la Eurocopa, el Mundial es un paso más por la repercusión que tiene”.

Sobre la ausencia de algunos jugadores, Luis Enrique quitó hierro al asunto al “no tener sitio para todos”, algo “menos complejo de lo que parece”. Por ello, el entrenador mostró su felicidad con el equipo conformado para los dos amistosos con una mezcla “de gente veterana excepcional y gente joven humilde, con ganas de comerse el mundo”.

“Hago la lista y no pienso en la edad que tienen, pienso en que son los mejores. No hay sitio para todos, tengo un grupo de 40 jugadores. Lo siento por ellos, muchos se merecen ir al Mundial y no van a poder”, apuntó.

Respecto al partido ante Albania, Luis Enrique lo calificó como “el partido ideal” de preparación para el Mundial. “El partido será una fiesta. Espero que podamos disfrutar con la afición y sobre todo ganar el partido”, sentenció el seleccionador español.