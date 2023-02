El deporte le viene dando diversas alegrías al Perú y el tenis es uno de ellos. La delegación peruana se llevó importantes victorias en la Copa Davis frente a Irlanda y lo hizo con un gran equipo conformado por Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino, Brian Panta y Conner Huertas del Pino, los mismos que fueron dirigidos por el histórico Luis Horna, quien se mostró contento por el rendimiento de la selección.

La serie ante Irlanda tuvo contundentes victorias para Perú, ¿cómo fue el camino al éxito?

Sabíamos que era una serie en la que, en teoría, éramos favoritos, independientemente que no íbamos a contar con ‘Juanpi’ Varillas, ni con ‘Nico’ Álvarez. Buscamos transmitir el éxito en la cancha, debíamos cerrar la serie lo más rápido posible. Se dieron las cosas, los chicos jugaron siempre bien, mantuvieron la diferencia y el control de la serie todo el tiempo. Fueron dos semanas de trabajo intenso, de muchísimas cosas. Ahora estamos con calma y con la ilusión adelante.

Los jóvenes fueron protagonistas, ¿qué destacas de ellos y cómo los ves hoy en día?

La competencia la tomamos como una oportunidad para ver a chicos nuevos, tuvimos tres debutantes en la serie y para nosotros fue bastante positivo. Buse jugó dobles debutando, Bueno debutó en singles, al igual que Arklon, lo que me da la oportunidad de ver más abanico de opciones para el futuro. Ellos vienen con una ola en la que arrastran muchísima confianza. Ignacio y Gonzalo tienen mucho tenis, cada quien con su estilo, nos ilusionan muchísimo y creo que tienen un techo muy alto.

¿De quiénes y cómo es el apoyo que recibe la selección peruana de tenis?

Recibimos apoyo. El Jockey Club nos da un apoyo logístico, que se transforma en respaldo. Parte fuerte del equipo entrena conmigo acá. Arklon, Conner, Buse y Bueno se preparan en las instalaciones del club, canchas, gimnasios y áreas de descanso. Asimismo, aprovechamos la semana previa a la Copa Davis para tener esta sede como entrenamiento que era importante.

Y respecto al apoyo de la Federación Peruana de Tenis.

Cuando entras al tema de las federaciones, hay relación con el IPD (Instituto Peruano del Deporte) y diferentes programas que puedan existir. Nunca es suficiente, eso está claro, siempre se puede dar más sobre todo en una carrera que es individual y tan costosa.

La Federación desde hace 5 o 6 años ha tenido un trabajo muy fuerte en lo administrativo y lo deportivo. Viene logrando cosas importantes, desde un desarrollo de menores y, ahora, en la Copa Davis. Es complicado y duro, espero que lo puedan seguir desarrollando con el tiempo.

¿Qué sientes que necesita un tenista para triunfar?

Lo principal es competir, tener una buena base de entrenamiento y poder competir a lo largo del año. Son 25 o 30 semanas que estás viajando. Algunos lo hacen con cuerpo técnico y otros viajan solos por temas presupuestales. Cuando a uno le empieza a ir bien, termina jalando a los demás. El hecho de tener a ‘Juanpi’ dentro de los 100 primeros y compitiendo en los ATP hace que los otros lo vean cercano, ya no tienen que buscar un referente fuera. Es una cadena que se va conectando y que va jalando el nivel de todos.

¿Varillas estará ante Noruega en Copa Davis?

La decisión de ‘Juanpi’ (de no estar ante Irlanda) fue en total coordinación con nosotros, desde el año pasado que me nombraron capitán. Como dije antes, las redes sociales son muy ingratas, la gente habla mucho desde lo emocional y no lo racional. Lo que Varillas le ha dado al país ha sido espectacular. Creo que va a ser el jugador que más triunfos nos va a dar en Copa Davis en la historia del Perú. Con esto dicho, en setiembre estoy seguro que va a estar con nosotros.