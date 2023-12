La persistencia es una característica innata de Luis Ramos y lo demostró durante el 2023. El atacante inició destacando en “Muni”, pero el mal manejo de la dirigencia lo obligó a buscar otro destino. Y, en un movimiento sorpresivo, tomó una decisión que ha impulsado su carrera: firmó por Los Chankas de Liga 2, fue clave en el ascenso a punta de goles y fue elegido como el mejor jugador del certamen. Ahora, con la camiseta de Cusco FC, tratará de repetir lo hecho en la máxima categoría.

Empezaste la temporada en Municipal, pero los problemas dirigenciales afectaron al plantel. ¿Qué sentiste en ese momento? Se frustraba tu continuidad en primera división…

Municipal me abrió las puertas para continuar en el 2023. Venía muy bien, me dieron confianza, entraba y hacía goles. Sin embargo, por cosas extradeportivas, tuve que ver opciones. Cienciano y Binacional estaban interesados, pero decidí por Los Chankas.

¿Cómo tomaste ese reto de volver a la Liga 2?

Muchas personas me decían que no debía retroceder. No obstante, analicé a los compañeros que iba a tener en segunda, los objetivos del club y me puse metas: pensé en salir goleador y ser campeón.

En pocos meses, lograste tu período ofensivo más productivo como profesional. ¿Sientes que estás en tu mejor etapa o que aún tienes mucho por dar?

Creo que tengo mucho por dar, vengo de menos a más. Desde hace varios años he venido haciendo buenas campañas y marcando goles. Quizás, ahora se ve distinto por el contexto y lo que viví, aunque creo que es constante y mantengo continuidad.

Por otro lado, tras el duelo de ida de la final contra Alianza Universidad, ¿pensaste que se les escapaba el ascenso?

En el primer partido, queríamos una victoria o empate, que era positivo para nosotros, y, lamentablemente, se nos escapó de las manos. Sabíamos que en casa daríamos más y si bien sentíamos que la diferencia era muy abultada, entendimos que podríamos remontar. Y lo conseguimos en el primer tiempo.

Justo, anotaste dos goles para revertir la serie de local y, luego, sellaste la tanda de penales. ¿Qué pasó por tu mente en ese instante?

Fue lindo todo lo que se vivió, tanto en lo colectivo como en lo personal. Cuando nos descuentan, teníamos que hacer un gol más. En ese momento, pregunté por el minuto, anoté y pudimos emparejar la llave. Después, en el penal, tenía una gran responsabilidad, cargando con la esperanza de mis compañeros, familia, hinchada y del pueblo.

Fuiste uno de los más queridos por los hinchas de Los Chankas, ¿fue una decisión difícil marcharte tras la gran temporada?

Agradezco al club por abrirme las puertas. En mi mente, pensaba quedarme, por la gente, directiva, compañeros y por lo que alcanzamos en lo grupal. Tratamos de hablar con la dirigencia para renovar, pero no hubo un acuerdo. Gracias a Dios, este año se me dieron muchas opciones, en equipos grandes también. Opté por Cusco FC, que es una institución que brinda condiciones adecuadas para progresar.

¿Te has propuesto una cifra de goles? ¿Sientes que es una especie de revancha en primera división por lo que pasó este año?

Pondremos nuestra meta más importante al empezar a trabajar, como ir a la Sudamericana o Libertadores. A la vez, quiero lograr la mayor cantidad de anotaciones y ser goleador en el Apertura o Clausura.

Y a largo plazo, ¿cómo te visualizas?

Trato de manejarme de la mejor forma y estoy por buen camino. Sigo entrenando duro para llegar a la selección. Mantener continuidad y hacer goles será clave. Igualmente, pienso salir al extranjero. Tuve dos ofertas del exterior, en Colombia y Argentina, que no se dieron. Junto a mi agente, decidimos quedarnos una temporada más en el Perú y, posteriormente, dar el salto.