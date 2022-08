Los hinchas de Nacional llenaron el Gran Parque Central para observar el último domingo el regreso de Luis Suárez al club luego de 17 años. Al día siguiente, el delantero uruguayo no perdió tiempo y trabajó con sus compañeros en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El atacante llegó el lunes en horas de la mañana al recinto y saludó al personal de la institución deportiva. Luego, cuando ingresó al campo, recibió el clásico ‘apanado’ por parte de sus compañeros de equipo.

Después, el futbolista comenzó a entrenar con el plantel y los hinchas de Nacional esperan verlo este martes ante Atlético Goianiense en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por eso, agotaron las entradas en el Estadio Gran Parque Central.

De acuerdo con la información del diario Olé, Luis Suárez estaría en la banca de suplentes del compromiso frente al cuadro brasileño. Cabe mencionar que atacante no juega desde el 22 de mayo en la victoria (2-1) de Atlético de Madrid sobre Real Sociedad.

Suárez y sus palabras tras ser presentado en Nacional: “En ningún momento prioricé lo económico”

Luego de pisar el Gran Parque Central, el ‘Pistolero’ expresó su alegría por volver al equipo de sus amores. “Estoy convencido que di el paso correcto para el club correcto y para el país correcto para prepararme para el Mundial”.

De la misma manera, agradeció el constante apoyo de los hinchas. “En ningún momento prioricé lo económico, porque si hubiera sido así, ya estaría en otro país. Lo que precisaba era jugar y capaz que necesitaba cariño (...) y en las últimas semanas Nacional me ha dado demasiado cariño (...) Necesitaba cariño para llegar bien al Mundial, en lo emocional y en lo futbolístico”.

“Había ofertas impresionantes con respecto al salario, pero yo pensaba “me voy a Turquía o a no sé dónde y me preparo para el Mundial, pero ¿y mi familia, qué?”, agregó. El máximo goleador histórico de la selección uruguaya aseguró que aunque tuvo días “complicados, de tristeza por no saber qué hacer”, desde que él y su familia tomaron la decisión están “felices”.