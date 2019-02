Lyon vs Barcelona: horario y dónde ver el encuentro por la Champions League

Síguenos en Facebook

El Barcelona se enfrenta el martes (3:00 p.m. hora peruana) al Lyon en la ida de octavos de final de la Champions League, volviendo a la carrera por un trofeo convertido en una de las prioridades del equipo azulgrana.

"Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", decía Lionel Messi en agosto pasado ante los aficionados azulgranas, que vieron ganar este trofeo a su equipo por última vez en 2015.

Tras una fase de grupos inmaculada sin ninguna derrota, el equipo azulgrana inicia la nueva ronda en plena forma como líder de su Liga y con sus principales pesos pesados listos para el duelo en el estadio del Lyon.

Messi está ya recuperado de sus problemas en el muslo derecho y volverá a ser el guía de su equipo, acompañado delante por su escudero uruguayo Luis Suárez y el joven extremo francés Ousmane Dembelé.

La principal novedad en la convocatoria azulgrana es la vuelta de Samuel Umtiti, superados sus problemas de rodilla, aunque es poco probable que tenga minutos el martes ante su exequipo.

El Barça acude a Lyon con ganas de romper una racha negativa fuera de casa una vez que llegan las eliminatorias de Champions y es que el equipo azulgrana no ha vuelto a ganar a domicilio desde que venció 0-2 al Arsenal en la ida de octavos de final de 2016.

Posibles alineaciones:

Lyon: Lopes - Dubois, Marcelo, Marçal, Mendy - Tousar, Ndombelé - Cornet, Depay, Aouar - Dembelé. Entrenador: Bruno Genesio.

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arturo Vidal - Messi, Suárez, Dembelé. Entrenador: Ernesto Valverde.

Árbitro: Cuneyt Çakir (TUR)

Horarios y transmisión:

Perú: 3:00 p.m. - Fox Sports

Colombia: 3:00 p.m. - Fox Sports

Ecuador: 3:00 p.m. - Fox Sports

Argentina: 3:00 p.m. - Fox Sports

Uruguay: 3:00 p.m. - Fox Sports

México: 2:00 p.m. - Fox Sports

España: 9:00 p.m. - Movistar Liga de Campeones