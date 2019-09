'Maestro' Tábarez presentó lista oficial de Uruguay para amistosos ante Perú

Síguenos en Facebook

¿Huele a revancha? Uruguay presentó a su mejor equipo para afrontar los dos amistosos en choques de ida y vuelta que disputará ante Perú durante los días 11 y 15 de octubre en Montevideo y Lima, respectivamente.

Las selecciones se volverán a verse las caras luego de la victoria peruana por penales en partido jugado por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. Para reivindicarse, 'el maestro' Óscar Washington Tabárez pondrá toda la carne en el asador. Aquí su lista de convocados para los duelos ante 'la bicolor' por fecha FIFA de amistosos.

Evidentemente, el comando técnico 'charrúa' no se guarda nada y alineará su mejor once para cobrarse su revancha. Los delanteros estrellas Luis Suárez, de Barcelona, y Edinson Cavani, del PSG, comandarán el ataque 'celeste'. Pero no se debe dejar de mencionar a Diego Godín, experimentado zaguero que milita en el Inter de Milán.

Los tres referentes de Uruguay está listos para afrontar los juegos programados para el viernes 11 de octubre en Montevideo y el martes 15 en Lima.

En los primeros días de octubre, Oscar Tabárez deberá realizar la convocatoria definitiva, y en caso de haber futbolistas del medio local, serán citados en ese momento, indicó el comunicado difundido por la federación charrúa.