La relación entre Sergio Agüero y las lesiones continúan. El delantero argentino no estará presente para el choque ante Marsella por la Champions League y tampoco podrá ser considerado, quizás, para varios de los próximos encuentros de Manchester City

“No sé, depende de la lesión: 10-15 días es el mínimo. Si es un poco más largo, serán tres semanas, un mes. Las (lesiones) musculares normalmente no se alejan de estos parámetros. Y el caso de Sergio será el mismo, no habrá excepción", aseguró Pep Guardiola, entrenador del City, en declaraciones que recogió The Guardian.

Sergio Agüero sufrió una seria lesión a la rodilla en junio pasado y recién pudo reaparecer en el campo con Manchester City, el 17 de octubre, en el cotejo frente a Arsenal. El último sábado, el ‘Kun’ estuvo solo el primer tiempo del enfrentamiento contra West Ham, debido a molestias musculares.

“Lo extrañamos mucho, en ciertos juegos. Lo que ha hecho por este club es sobresaliente, será una leyenda de este club. Queremos disfrutarlo antes (de que se vaya), pero esto depende de su físico y su condición física. Ojalá regrese y esté en la mejor forma posible”, añadió Guardiola sobre Agüero, que tiene contrato con el City hasta mediados del 2021.

Tras debutar con triunfo ante Porto, en su estreno en la temporada de la Champions League, Manchester City retomará la competencia, este martes, cuando visite a Marsella. El partido está programado para el 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. El ‘Kun’ Agüero, en recuperación, lo verá por TV.